Priljubljeni resničnostni šov so umaknili s sporeda

Včeraj zvečer so oboževalci priljubljene Kmetije zaman čakali na dogodivščine tekmovalk in tekmovalcev, predvsem pa so bili razočarani tisti, ki vsak petek nestrpno čakajo na dvoboj in izločitev. Kaj se dogaja, so se spraševali številni oboževalci tega priljubljenega šova, v katerem se sodelujoči potegujejo za petdeset tisočakov.

Kaj se dogaja s Kmetijo, je zanimalo številne gledalce, s POP TV pa odgovarjajo, da se šov ob petkih poslavlja. Namesto njega bo odslej vsak petek zvečer na sporedu Ljubezen po domače in nato še Ljubezen po domače: Na kavču. Kaj pa Kmetija? Na komercialki mirijo strasti in zagotavljajo, da jo bomo lahko v prihodnje spremljali od ponedeljka do četrtka, tako bo šele v ponedeljek znano, ali je dvoboj dobila Lina ali pa je morda zmago slavila Karin. Sicer pa so omenjeni šov že nehali snemati, tekmovalci in tekmovalke so že zunaj, decembra pa si bomo lahko ogledali veliki finale.

Znano naj bi bilo, kdo je zmagal, saj je to pred kratkim razkrila Nika Bečlić, ki je že ob odhodu iz resničnostnega šova Kmetija napovedala, da bo razkrila produkcijske skrivnosti šova, in namigovala, da jo je ekipa napeljevala k določenim dejanjem in izjavam, prisilili naj bi jo celo v to, da je govorila o splavu. Na youtubu je nedavno objavila video, v katerem je razkrila marsikaj, a ga je pozneje tudi umaknila, na kakšen način jo bodo odgovorni kaznovali zaradi razkritja zmagovalca, o katerem mediji zaradi uvidevnosti niso pisali, pa ni znano.