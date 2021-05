Priljubljene glasbenike vrgel iz stanovanja

Anja Ramšak z Zvito feltno pred Roškarjevim stanovanjem. FOTO: Marko Vidmar

Tiho so odklenili vrata, se po prstih splazili v Robertovo spalnico, potem pa začeli glasno peti.

Zvita feltna, ena naših najbolj priljubljenih skupin, je v pričakovanju poletnih koncertov pred dnevi izdala pesem in video Dama in baraba, s čimer začenja praznovanje 15-letnice delovanja. Ob tem so jim številni kolegi iz glasbenega in medijskega sveta poslali voščila na družabna omrežja, nepopravljivi šaljivecpa je sprožil pravo viralno kampanjo, ko je začel na instagramu objavljati zabavne videozgodbe v podporo primorski četverici.Nekje na točki, ko ji je zadeva že krepko ušla iz rok, se je ekipa Radia 1 odločila, da jo bo koleguzagodla z jutranjo budnico s svojim ta hip najljubšim bendom.je uspelo priti do ključev njegovega stanovanja, glasbeniki so se ob štirih zjutraj podali na pot s Krasa in se malo pred šesto uro zbrali pred Robertovim stanovanjem. Tiho so odklenili vrata, se po prstih splazili v Robertovo spalnico, potem pa začeli glasno peti in igrati Damo in barabo.Seveda se je vsega hudega vajeni voditelj zbudil v šoku in potreboval je kar nekaj časa, da je dojel, kaj se sploh dogaja. Prav vesel njihovega obiska ni bil, zagotovo ni pričakoval, da bo člane benda spoznal kar v svoji postelji, in jih je najprej vrgel iz stanovanja, potem pa jih je le povabil nazaj na kavo. Razšli so se prijateljsko, z obljubo, da se kmalu srečajo na kakem koncertu.Glasbeniki so pred službami skočili še do ekipe v studiu, nas pa seveda zdaj najbolj zanima, s kakšno diverzijo se bo Robert za to šokantno budnico oddolžil kolegici Anji.