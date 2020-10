Priljubljena voditeljica premagala strah pred višino

Eva Cimbola je gasilcev že navajena, saj zadnjih pet let živi blizu gasilskega doma.

Svoje zmage se je nadvse razveselila!

Čaprav vodi oddajo Gasilci, bi bilabolj slaba gasilka, saj se zelo boji višine. Še več, strah pred višino je poleg strahu pred izgubo bližnjih celo eden od njenih največjih. A ker je del oddaje Gasilci tudi poligon, imenovan Hitri vzpon, pri katerem morajo društva splezati na visok stolp, je ekipa Evo izzvala, da izkoristi priložnost in se sooči s svojo grozo.Prav na snemanju je ob vseh gasilcih namreč v resnično dobrih rokah. Eva se je spopadla tako s stolpom kot s strahom, pri tem pa ji je pomagal izkušeni poklicni gasilec, ki v oddaji nastopa kot komentator, ekipa pa ga je preimenovala kar v človeško enciklopedijo gasilstva. Eva se je nadvse razveselila svoje male zmage, še bolj pa je bila vesela trdnih tal pod nogami. Njeno navdušenje nad gasilci pa deli tudi njena triletna hčiEva prizna, da je kot mama sicer zaščitniška, a bi deklico spodbujala, če bi pokazala zanimanje za gasilstvo. Potem bi res imeli v hiši prvo prostovoljno gasilko. Vsak družinski sprehod se namreč začne in konča v gasilskem domu, če pa je kdo notri, obvezno potrkajo in vedno znova pogledajo iste stvari.»Nihče ji ni gasilcev prikazal kot nekaj, kar mora oboževati, zanimanje zanje je bilo njeno, in ona je punčka, zato je mogoče še bolj zanimivo, da je ne zanimajo samo barbike, ampak tudi gasilci,« pravi voditeljica. Navdušenje pa seveda s snemanjem oddaje le še raste, saj je mala Ronja ponosna, da se mama mudi v družbi gasilcev in se tudi kaj novega nauči.