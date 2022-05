Priljubljena voditeljica ostala brez službe (FOTO)

Radijska voditeljica Jerica Zupan, ki je bila več let prepoznavni glas radia Antena, je pred dobrim letom dni prvič postala mamica malemu Marsu. Porodniški dopust se ji počasi izteka, a kot je razkrila, se v to službo ne bo vrnila. »Zgodba z Anteno se je zaključila. Je pa to moje najljubše obdobje,« je zapisala na Instagramu in dodala, da je tam spoznala tudi številne prijatelje.

Jerica je novico razkrila na Instagramu. FOTO: Instagram

Zakaj niso našli skupnega jezika, Zupanova ni razkrila, prav tako za zdaj ni izdala, ali si bo našla novo zaposlitev. Zupanova sicer denar služi tudi s promocijami na Instagramu.