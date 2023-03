Priljubljena televizijska voditeljica se je poročila

Voditeljica nacionalne TV Katja Tratnik je dahnila usodni da. Odslej se bo podpisovala Katja Tratnik Jacob. Tako so sporočili njeni kolegi iz oddaje Dobro jutro, kjer so ji čestitali in pokazali tudi fotografije s poroke. Lahko si jih ogledate na spodnji povezavi.

Z zdaj možem Michaelom sta srečna že pet let in vsa ta leta imata zvezo na daljavo. To bo ostalo enako tudi po poroki, saj imata oba službi, ki ju ne moreta opravljati na daljavo. Čeprav je Katja mislila, da ji taka oblika zveze ni všeč, zdaj prizna, da jima gre dobro.

Poroka na plaži z minimalističnim konceptom

Kot je Katja v intervjuju, ki ga lahko preberete tukaj, razkrila že pred veselim dogodkom, je bila poroka ob morju. Zjutraj sta imela minimalističen obred, saj nihče izmed njiju ni za velike poroke.