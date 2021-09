Priljubljena slovenska vplivnica priznala: Na plažo sem hodila v dolgih hlačah (FOTO)

Finalistka prve sezone šova The Biggest Loser Slovenija in priljubljena vplivnicase s svojim partnerjem te dni mudi na dopustu v Grčiji. Tam je posnela tudi fotografijo, ki je požela veliko pozornosti. Pokazala je namreč trebušček, ki ni tako mišičast, kot navajeni v svetu instagrama.»A bi si mislili, da sem ista jaz v puberteti sedela na plaži v črnih dolgih hlačah? Ker je bilo moderno, da si skinny brez oblin,« je razkrila Indira, in dodala, da je prejela ogromno pozitivnih sporočil. Ta so po njenih besedah potrdilo in burja v jadra, da še večkrat pokaže »svoj bauhec in čudovito realnost«.Svetlolasa lepotica se sprašuje tudi, kako aplikacije, ki vplivnice z enim klikom naredijo popolne, vplivajo na mlada dekleta. »Drage moje, noben ni tako postaven in lep, kot kaže instagram, stopimo iz najtežje cone popolnosti in pokažimo mladini, da so obline, celulit in bauhec del vsake čudovite ženske,« poziva.Indira je ob tem opozorila, da vseeno ne podpira nezdravega življenjskega sloga, nič pa da ni narobe, če občasno zaužijemo čokolado ali sladoled, ki nam nariše nasmeh na obraz.