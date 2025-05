Priljubljena slovenska pevka razkrila: ljubi deset let mlajšega

Pevka Senidah je bila vedno precej skrivnostna, ko je beseda nanesla na njeno osebno življenje, tega namreč v medijih nikoli ni želela obešati na velik zvon. Novopečena 40-letnica, ki je nedavno v krogu najboljših prijateljev praznovala jubilej, pa je zdaj le priznala, da je srečno zaljubljena. Kot je povedala v podkastu Tisti dnevi v mesecu, ljubi deset let mlajšega.

Na odru so ji družbo delale plesalke in obogatena spremljevalna skupina. FOTO: NOAH DRUSCHEL

»Včasih so mi bili všeč starejši, zdaj pa mi niso več. Nerada govorim o teh stvareh. Nič ne skrivam, le čuvam jih zase. Lahko povem pa to, da ni Slovenec. Enkrat si tudi želim družino. No, enkrat, kot da imam veliko časa. Lepo bi bilo,« je bila iskrena. Senidah ni razkrila, od kod prihaja njen najdražji, je pa spregovorila o velikem koncertu v Stožicah, ki bo 13. decembra.

Lani je nastopila v Beogradu na odru Tašmajdana, kjer ni manjkalo niti slovenskih poslušalcev. FOTO: NOAH DRUSCHEL

»Zelo redko nastopam tukaj, morda zato, ker sem dolgo iskala pravi prostor. Tokrat sem ga končno našla. Ljubljana je moj dom in to se je enostavno moralo zgoditi. Komaj čakam, da napoči ta dan,« je nedavno povedala v intervjuju za revijo Suzy.

Senidah, ki je priznala, da je srečno zaljubljena, se veseli spektakla v Stožicah. FOTO: ARHIV IZVAJALKE

Sicer pa pevka pred koncertom pripravlja nekaj presenečenj, v največji slovenski koncertni dvorani pa obljublja nepozaben šov z gosti presenečenja. »V Stožicah boste lahko slišali veliko pesmi, ljudje bodo kar presenečeni, ko bodo videli, kdo so gostje. Prvi, ki sem jih že razkrila, bodo člani skupine Muff, pevka bo tudi prišla,« je v smehu dejala Senidah, ki je bila pred samostojno kariero zelo uspešna z omenjeno skupino, in priznala, da komaj čaka, da zapoje pesem Naj sije v očeh, saj je že dolgo ni.