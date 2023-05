Priljubljena slovenska pevka o najtežjem obdobju v življenju: Mislila sem, da ne bom preživela ...

Slovenska pevka znana po nadimku Senidah, gre za eno najbolj priljubljenih pevk na balkanski glasbeni sceni, svoje zasebno življenje sicer spretno skriva pred javnostjo, a je zdaj spregovorila o največji izgubi v svojem življenju, smrti mame. Kot poudarja, po vzoru svoje pokojne mame vse v življenju počne sama in se ne zanaša na druge.

»Za druge pa ne vem, vse življenje sem gledal eno žensko, ki je vse delala sama, mojo mamo. Mogoče imam zato težave v zasebnem življenju. Jaz sem jaz. Sama vem vse, tudi česa ne rabim oz. to je lahko problem za nekatere moške, pa tudi za nekatere ženske, saj sem pravzaprav moški,« je začela Senidah, nato pa razkrila, da sta zadnja albuma, ki sta jo izstrelila v sam vrh pop scene, posvečena mami. » Iskreno povedano, 'Bez teb' je prvi album brez mame. Na albumu je bila ena pesem, ki me je spomnila nanjo. Ko sem delala v studiu, so takoj tekle solze, takoj sem vedela, da jo bom tako klicala, in album sem posvetila njej. Drugi album »Za tebe« je morda za mojo dušo, vendar je posvečen njej.

Mineva sicer deset let od njene smrti. »Ves čas mi je govorila, da sem nekaj posebnega. Da sem popolna. Neki bratranec potem reče – nihče ni popoln. Moja mama pravi: 'Moja Senida je.' Bila je moja prijateljica, lahko sva se smejali in vse, a takoj ko me je pogledala, nisem smela niti pisniti. Tudi pri 27 letih nisem smela niti pisniti, to je bilo pred njeno smrtjo,« je še povedala Senidah v oddaji PopTok za Nova.rs.