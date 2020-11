Priljubljena slovenska igralka priznala: bila sem v depresiji in na zdravilih

Aleksandra Balmazović je nastopila v številnih filmskih in televizijskih vlogah, med katerimi je najbolj nepozabna vloga Suzane v filmu Sivi kamion rdeče barve, za katero je dobila veliko nagrad. Kot prva Slovenka je na Berlinalu prejela nagrado zvezde v vzponu, ki jo dobijo mladi in perspektivni igralci. Njen dom je svet, in ker je ves čas razpeta med Ljubljano in Beogradom, jo je bilo težko ujeti. S prelestno igralko srbsko-hrvaških korenin smo se v Ljubljani dobili tik pred zaprtjem države. Zunaj so nas še greli žarki, a največ sonca je prinesla ravno Aleksandra s svojo energijo. Igralka se je za nas še pred zaprtjem v Beogradu ...