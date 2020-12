Priljubljena Slovenka pokazala nosečniški trebušček (FOTO)

Njuno največje darilo je že na poti. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Skoraj da ne mine dan, da ne bi na družbenih omrežjih znani Slovenci sporočili veselo novico, da so v velikem pričakovanju otroka. Po dolgih mesecih ugibanj, je na božični večer prekrasno novico sporočila tudi nekdanja slovenska plavalka in prejemnica olimpijske medalje»Vesel božič od nas petih,« je ob fotografiji, na kateri se drži za zaobljen trebušček zapisala Sara, ki je v zadnjih letih kot psihologinja postala tudi uspešna motivacijska govorka.sta se naraščaja razveselila spomladi, a sta novico pred javnostjo uspešno skrivala vse do danes. Njun dojenček bo prijokal na svet februarja, zato je pred staršema prav posebno lepo leto. Čestitamo in pozdravljamo!