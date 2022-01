Teja in Jani pokazala svoj novi dom

Znana slovenska spletna vplivneža Teja in Jani Jugovič ta nedavno obelodanila, da se družina seli na obrobje Ljubljane. Kot sta povedala, sta že kar nekaj časa imela željo, da bi se družina iz stanovanja preselila v hišo, želja pa se jim je po dolgem iskanju vendarle izpolnila.

Presrečen par je danes objavil tudi fotografijo njihove nove družinske sreče. Hiška v Ihanu je sicer še v gradnji in potrebuje še kar nekaj notranjih del, vendar pa vsi skupaj že veselo izbirajo opremo in se veselijo prihodnjih mesecev, ko se bodo selili.

Teja se je ob fotografiji hiše s čustvenim zapisom zahvalila Janiju, ker je verjel v uresničenje njunih sanj (nelektorirano):

»In moje srce je pri tebi @coolfotr. In malo tudi v Ihanu:) Pri tejle najini najlepši zgodbi, ki jo piševa skupaj. Tako sem srečna, da zaradi tebe prestavljam gore in grem tako velikokrat preko sebe. Zaradi tebe jo imam. Najlepšo našo hiško. Zaradi tistega tvojega: “A si srečna?” in “Midva sva Teja pa Jani”. Vse bova.

Hvala, ker verjameš vame še bolj kot verjamem jaz in hvala, da skrbiš, da he odgovor na tvoje vprašanje vedno pritrdilen.

Ja. Srečna sem. Najsrečnejša.«