Priljubljena podjetnica iskreno o težavah v nosečnosti: »Samo ležala bi in še to mi ne paše«

Podjetnica in vplivnica Petra Parovel je pred časom sporočila, da se bo njena družinica kmalu povečala za še enega člana, zdaj pa je z oboževalci delila še nekaj podrobnosti o nosečnosti, ki, kot je povedala, traja že devet tednov in je precej bolj težavna kot prva. Prikupna Primorka namreč že ima šestletno hčerko Emili, o kateri ponosna mamica govori o samih presežkih.

»Zlata je, skrbna, ’faca’, ustrežljiva, spoštljiva,« je le nekaj pridevnikov, s katerimi je Petra opisala malo Emili. Ta bo imela najbrž tudi glavno besedo pri izbiri imena mlajšega bratca ali sestrice, je dejala Petra, ki je še razkrila, da bosta dva otroka povsem dovolj.

Morda tudi zaradi težav, ki jo pestijo med drugo nosečnostjo, in prav te so bile menda razlog, da se je tako hitro odločila veselo novico deliti s svetom. »V SWY nisem več želela skrivati, ker sem se preveč slabo počutila in je vplivalo na energijo v kolektivu. Poleg tega sem veliko ostajala doma in imam vedno slabo vest, ko delam od doma, ali so celo vzamem ’bolniško’,« je razkrila podjetnica, ki pravi, da je tokrat kot mnoge druge nosečnice, precej slabotna in omotična, da pa ji je prizaneseno vsaj s slabostjo. Kljub temu ni pričakovala, da bo nosečnost tako naporna.

»Celo nosečnost z Emili, do predvidenega datuma poroda sem delala praktično cele dneve. Zdaj pa bi samo ležala in še to mi ne paše,« je bila iskrena Petra Parovel, ki je še dodala, da jo skrbi tudi, kako bo po porodu usklajevala Emili in novega družinskega člana, kot noben starš si seveda tudi ona ne želi, da bi se prvorojenka počutila zapostavljeno ali ljubosumno, a je nekoliko v šali dodala: »Se bo že morala navadit. Ne bo ji škodilo. Mi smo bili trije, si se pač boril za pozornost.«