Priljubljena pevka Darja Gajšek odšteva

Vodila je tudi letošnji festival Graška gora poje in igra. FOTO: OSEBNI ARHIV

Neskončno se že veselim, da bomo skupaj peli in igrali.

V tretje gre rado, pravi znan slovenski pregovor. Da to drži, je prepričana tudi, ki nas to poletje z glasbeniki slovenske narodno-zabavne scene pozdravlja v svoji oddaji Poletni pozdrav. Voditeljica, ki se je s svojo milino prikupila številnim gledalcem in gledalkam, je prvič povezovala tudi festival Graška Gora poje in igra, katerega posnetek prvega dela smo že videli na TV Slovenija.Drugi del bo na vrsti ta petek. To nedeljo, 29. avgusta, pa bo Darja priredila tudi težko pričakovani koncert, ki ga je v rodnih Poljčanah načrtovala že marca lani, pa ji je načrte prekrižala korona. Zato ga je prestavila in ga znova načrtovala lansko jesen, a je bilo jasno, da ga zaradi ponovno razglašene epidemije ne bo mogoče izvesti. A v tretje gre rado in to nedeljo koncert zagotovo bo, pravi Gajškova, ki pa je nekoliko spremenila lokacijo. Pripravlja ga na dvorišču dvorca Štatenberg v Makolah, in to v vsakem vremenu. Če bo dež, se bo vse odvijalo pod šotorom, sicer pa pod zvezdami. »Številni so se obračali name z vprašanjem, kako bo s koncertom. Ker bo po predvidevanjih tudi letošnja jesen negotova, sem se odločila, da ga pripravim zadnjo nedeljo v avgustu.Začel se bo ob 18. uri v idili najlepšega baročnega dvorca v Sloveniji in neskončno se že veselim, da bomo skupaj peli in igrali,« pravi Gajškova. Če bo dež, pa se bodo, kot pravi, preselili pod streho. Seveda pa ni odveč opozorilo, da morajo vsi, ki bodo prišli, izpolnjevati PCT-pogoje, sicer pa za koncert veljajo tudi že kupljene vstopnice za katerega od prejšnjih predvidenih terminov.Preden je Darja sporočila to novico svojim oboževalcem, se je zahvalila vsem, ki so čestitali njeni hčerkici ​za rojstni dan. Darja tudi na dvorišču dvorca Štatenberg obljublja čudovit večer, na katerem seveda ne bo sama, temveč bodo z njo tudi glasbeni gostje. In seveda ne bo manjkala niti harmonika.