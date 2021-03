Priljubljena pevca begata oboževalce, med njima se nekaj dogaja

Šopek jo je izjemno razveselil.

Pevkaje na svojih družabnih omrežjih objavila fotografijo s šopkom, pod katero je svoje sledilce vprašala, ali uganejo, kdo jo je obdaril z dišečimi rožami. Nušina objava je sprožila nemalo ugibanj o tem, kaj v resnici tiči za njenim vprašanjem, ki ni bilo nagradno, so pa oboževalci in oboževalke toliko bolj napeli možgane, ko je Nuša dodala, da ji cvetja ni podaril mož.A Nuša pri postavljanju ugank, kot kaže, ni najbolj potrpežljive sorte, saj je že naslednji dan izdala, da jo je presenetil mladi glasbenik. Glasbenika sta oboževalce dražila še naprej in jih vprašala, zakaj menijo, da je Isaac Nušo presenetil s šopkom. Ena izmed možnosti je ta, da naj bi mladi argentinski pevec, ki že leta živi in dela v Sloveniji, tukaj si je tudi ustvaril družino, Nušo peljal v svojo domovino oziroma jo tja spremljal kot njen osebni vodnik.Druga je bila ta, da naj bi posnela duet, kar je zaradi trenutne situacije s potovanji bolj verjetno kot polet čez lužo. Nuša sicer ne skriva, da si nekega dne želi odpotovati v Argentino, saj bi se ji s tem izpolnile sanje, Isaac pa prav tako ne bi imel nič proti, če bi svoji kolegici razkazal lepote dežele, v kateri se je rodil.