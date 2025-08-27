VESELJE OB 20. LETNICI POROKE

Priljubljena igralca Viktorija Bencik Emeršič in Bojan Emeršič znova zibata

Že tretjič sta postala starša, ravno v letu, ko praznujeta 20 let skupne poti.
Fotografija: Emeršič Bencik Viktorija in Bojan Emeršič FOTO: Jože Suhadolnik
Emeršič Bencik Viktorija in Bojan Emeršič FOTO: Jože Suhadolnik

S. N.
Priljubljena igralca Viktorija Bencik Emeršič in Bojan Emeršič sta znova postala starša. Novi družinski član je na svet privekal prav v letu, ko par praznuje 20 let skupne poti in jo je okronal z najlepšim darilom – prihodom novega družinskega člana.

Po poročanju revije Lady se je igralski par razveselil tretjega otroka. 62-letni Bojan in kmalu 41-letna Viktorija, ki sta si usojena že od prvega igralskega stika, sta se poročila leta 2012, njuna zveza pa je polna ljubezni, ustvarjalnosti in podpore.

Družinsko gnezdo sta si začela graditi leta 2008, ko se jima je rodil sin Tibor, danes že srednješolec in navdušen bobnar. Leta 2014 je družino obogatil še Oskar, športni navdušenec, poln energije. Zdaj pa je štiriperesna deteljica dobila še en srčni list.

Ob veselem dogodku družini iskreno čestitamo!

Igralska zakonca sta namreč že tretjič postala starša, ravno v letu, ko praznujeta 20 let skupne poti.

