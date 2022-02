Priljubljena Darja Gajšek šokirala z dekoltejem (FOTO)

Darja Gajšek priljubljena pevka in voditeljica, gledalcem vedno prinese veselje in radost v oddajah, ki jih vodi, v zadnjem času tudi kakšen skrit pogled, vsaj kar se moškega dela občinstva tiče. Ta čas jo lahko spremljamo v glasbeni oddaji Zimski pozdrav, v kateri je ostro oko naših bralcev hitro opazilo njen kipeč dekolte. »Videti je, kot da bi se samo malo z odejo ogrnila,« so zapisali med drugim.

Kakor koli že, Darja se je pred kratkim spomnila dogodka, ki jo je pripeljal na karierno pot uspešne voditeljice. »Danes je zame poseben dan, ki mi bo ostal v spominu za vse življenje. Na današnji dan leta 2014 sem prvič vodila oddajo Slovenski pozdrav," je obelodanila ob fotografiji, objavljeni na Instagramu ter dodala je, da ji je bil Slovenski pozdrav v ponos, veselje in navdih ter da ji je dal zelo veliko.