Prihaja nova Kmetija: oglasila sta se tudi Jan in Tilen Klobasa

Za ljubitelje resničnostnega šova Kmetija imamo dobre novice. S Pop TV so namreč sporočili, da prihaja nova sezona in da so prijave že odprte. Ob tej priložnosti sta spregovorila tudiin, zmagovalca zadnje sezone.»Ste me res vprašali, ali bi ponovil to dogodivščino? To sploh ni vprašanje. Takoj!« za Pop TV ni skrival navdušenja Jan, ki tudi v imenu brata pravi, da je bila to zanju ena najlepših življenjskih izkušenj. »S Tilnom imava na Kmetijo same lepe spomine. Spoznala sva veliko prijateljev, doživela nepozabne izkušnje in seveda na koncu zmagala.«In zakaj bi vsem svetoval, da se prijavijo? »V Kmetiji spoznaš sebe, saj greš skozi izkušnje, ki jih nisi pričakoval. Ni vsak dan rožnato, zato je toliko več spoznanj,« še pravi Jan, ki bi se z veseljem še kdaj pomeril v areni, najraje v spretnosti.Zdaj imajo novi tekmovalci priložnost, da se preizkusijo v areni, stkejo nove prijateljske vezi z neznanci, okusijo medijsko slavo ali le zadihajo v neokrnjeni naravi. Seveda pa zmagovalca čaka tudi bogata denarna nagrada.