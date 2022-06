Larisa Štoka, dobrodelna osnovnošolska učiteljica, ustanoviteljica društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, neutrudno skrbi, da ljudje ne pozabijo na zelo bolne otroke.

Leta 2019 je prejela nagrado za osebnost Primorske, saj je z dobrodelno akcijo za Krisa povezala Slovenijo, ki je zbrala 3,7 milijona evrov. Od takrat je društvo pomagalo še mnogim otrokom, tudi tistim, ki si ne morejo privoščiti učbenikov, športne obutve in dopusta na morju. Eden izmed njih je tudi triletni Urban, ki so mu diagnosticirali redko gensko bolezen – sindrom CTNNB1. Že leto dni se društvo trudi zbirati donacije in z dobrimi ljudmi to tudi uspeva. Larisa je hvaležno takole zapisala: »Vse najboljše, Urban!«

Mali Urban si bo z vašimi prispevki rešil življenje. FOTO: osebni arhiv

Danes piha 3. svečko na torti vedno nasmejani Urban. Deček, ki se je rodil z redko gensko napako CTNNB1. Zaradi nje ne more govoriti in niti hoditi. Navkljub vsemu rad posluša pravljice, prisluhne pesmicam in vsem nam, ki ga imamo radi, pošilja poljubčke in Prstek na prstek pozdrav. Z našo pomočjo bo po prejetju zdravila tudi on svoji mamici rekel Rad te imam in tekal dragocenim trenutkom življenja naproti.

Na ta dan smo pred desetimi leti izgubili sina mojega partnerja, ki zdaj žal živi z nami le še v naših srcih, mislih in dejanjih. Naključje, ki ni le naključje. Na datum, ko smo nekoga izgubili, se je rodil nekdo, ki mu lahko podarimo življenje. Le še slab milijon in bo tudi Urbanu uspelo. Pred slabim mesecem dni pa je žal prvič ugasnil eden naših sončkov. S pomočjo vaših donacij smo mu omogočili še zadnjo možnost preživetja. Njemu žal ni uspelo. Vedno bo naša zvezdica, naš metuljček, ki je kot barvni srček upodobljen v logotipu našega društva za vse, ki jih žal ni več med nami. Dan mešanih čustev, bolečin ob izgubah, katerih ran čas ne zaceli nikoli. Z njimi se moramo naučiti živeti.

Pa vendar imamo priložnost rešiti življenje Urbanu in s tem zdravilom tudi drugim 300 Urbanom in Urbanom, ki se bodo nekega dne rodili. Čutim, da nam bo tudi tokat uspelo. Med plesom sem Urbanu to obljubo prišepnila na uho, saj vem, da skupaj zmoremo tudi, kar se zdi nemogoče. Hvala vsem vam, ki ste in mi zaupate poslanstvo Palčice Pomagalčice. Ostajam iskrena, spoštljiva, srčno odgovorna in hvaležna do neba in še več. Rada vas imam.

Larisa z Urbanom in s Krisom. FOTO: osebni arhiv

Pred nekaj dnevi so na velikem Caprisovem koncertu v Kopru prodali veliko srečk za Urbana, ravno tako so se izkazale članice Prostovoljnega gasilskega društva iz Nove vasi nad Dragonjo. Še veliko drugih je, ki pristopijo k akciji, lahko pa pomagate tudi vi, z nakupom Urbanove srečke.