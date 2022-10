Pri Toninovih pozdravili novo družinsko članico: Ronja jim popestri vsak dan (FOTO)

Predsednik NSi Matej Tonin je razkril veselo novičko. Njihova družinica je v letošnjem letu v svoj krog sprejela ljubko novo članico. Sedaj so jo predstavili tudi širši javnosti in spodnje fotografije so dokaz, kako ljubka je mala psička. »Danes obeležujemo svetovni dan živali. Vesel sem, da smo letos v našo družino sprejeli Ronjo, ki nam s svojimi vragolijami popestri vsakdan!«

Svetovni dan živali praznujemo 4. oktobra in so ga proglasili že leta 1932, društva za varstvo in zaščito živali po vsem svetu prirejajo dogodke z namenom opozarjanja in opominjanja ljudi, kako pomembno vlogo imajo živali v našem življenju.