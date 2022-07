Pri Đurićevih kmalu poroka? Razkrivamo podrobnosti o izbrancu lepe Zale

Za Zalo Đurić je razburljivo in izjemno uspešno obdobje. Pred dnevi je namreč blestela na osrednjem hrvaškem filmskem festivalu v Pulju. Odprli so ga s premiernim predvajanjem filma Šesti avtobus režiserja Eduarda Galića, v katerem igra glavno žensko vlogo. Zgodba govori o mladi Američanki Olivii (igra jo Zala), ki poskuša najti osebo iz preteklosti, iz časa bitke za Vukovar. Hrvaški mediji so bili nad slovensko igralko navdušeni, zapisali so, da je na rdeči preprogi ob odprtju 69. puljskega festivala naravnost blestela in je bila prava osvežitev na filmski sceni.

Lepotica je kar žarela, a menda za iskrice v njenih očeh niso krivi le uspehi, ki so povezani z njeno igralsko kariero. Govori se, da jih je zanetil njen Grega T., s katerim naj bi kmalu skočila v zakonski stan. Šušlja se, da je pred kratkim v družinski hiši v Piranu s svojimi najboljšimi prijateljicami že imela dekliščino. Ali govorice držijo, preverjamo tudi pri njej, a se je za zdaj zavila v molk. Zala o zasebnosti in fantu javno ne govori prav pogosto, spremljal jo je na le nekaj javnih dogodkih. Prvič ga je javno predstavila leta 2019 na gala dogodku, ko je objavila skupno fotografijo, pa je zapisala, da ji pomeni vse.

