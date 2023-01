Pri 11 letih je Rosana vedela, da bo mehaničarka (FOTO)

Izbor inženirke leta v ospredje postavlja osebo, ki je s svojim delom in osebnostjo zgled in navdih mlajšim generacijam deklet, da se bodo lažje odločala za perspektivne inženirske poklice. V letošnji generaciji slovenskih inženirk je komisija predsednico razreda prepoznala v Rosani Kolar.

V oči padeta njena skromnost in spoštljiv odnos do dela – njeno zavedanje, da je za varno in udobno popotovanje nad tlemi ključen prav vsak zaposleni. Da bo letalska mehaničarka, je vedela že pri rosnih 11 letih. V njeni vztrajnosti, samozavesti in trdni prepričanosti o svojem poslanstvu je komisija prepoznala svojevrstno pionirko dela v aviaciji.

Ob prejemu kipca se je Kolarjeva zahvalila za izjemno priznanje: »Počutim se počaščeno, da danes stojim na odru skupaj z devetimi izjemnimi inženirkami. To priznanje je priznanje nam vsem. Vse nominiranke smo zmagovalke. Zahvaljujem se družini, ki je prepoznala mojo drugačnost in me ves čas podpirala, ter podjetju Adria Tehnika in svojim fantom v hangarju, ki so mi ves čas nesebično predajali svoje dragoceno znanje in izkušnje.«

Izbor, ki poteka v soorganizaciji revije IRT3000 in družbe Mediade, je del projekta Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade z dogodki na gimnazijah in šolskih centrih že več kot desetletje navdušuje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.

Nominiranke in preostale zbrane je nagovorila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar.

Vsestranski umetnik Janez Dovč je popestril dogodek s svojim posebnim projektom, ki združuje znanost, tehniko in glasbo.