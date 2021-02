Prezgodnje slovo naše pevke: do konca ohranila smisel za humor

Slovo ljubljenke občinstva

Rockerjev zadnji rif

Janez Zmazek - Žan je zaprl oči 17. februarja 2020. FOTO: Mediaspeed.net

Skladatelj Mojmir Sepe se je poslovil lani na sveti večer. Foto: Igor Zaplatil

So najlepše pesmi že napisane

Bili smo prva slovenska skupina, ki je to dvorano napolnila sama, brez zvenečih gostov, in v kateri smo prepevali slovenske pesmi.

Korado je odšel sredi avgustvske vročine. FOTO: Mediaspeed.net

Prezgodnje slovo

Ne le zaradi leta epidemije in ukrepov, ki so onemogočili glasbenikom nastope v živo, zadnji dve leti sta žalostni tudi zaradi odhoda nekaj vidnih slovenskih glasbenih imen, ki so ključno zaznamovala slovenski prostor.Še nekaj dni in praznovali bomo žalostno obletnico, ko je, stara 58 let, za vedno odšla. Temperamentna, po razkošnih oblinah sloveča pevka je s skupino Agropop in uspešnicami, kot so Samo milijon nas je, Polka je kraljica, Skupaj se veselimo in Mi-mi-micika, dvigala na noge publiko po vsej Sloveniji in povsod, kjer se je pojavila, poskrbela za nepozabne zabave, ki jim še danes ni para. »Bili smo prva slovenska skupina, ki je to dvorano napolnila sama, brez zvenečih gostov, in v kateri smo prepevali slovenske pesmi,« se je spominjala dni, ko je bila skupina Agropop pojem popularnosti. A slava je minila, ob izzivih, pred katere jo je postavljala usoda, pa jo je kmalu izdalo zdravje. Pred smrtjo, 15. februarja 2019, je že nekaj let živela v Domu starejših občanov v Radencih. Bila je brez obeh nog, gibala pa se je lahko le s pomočjo vozička. Ne glede na to, da takšno življenje še posebno zanjo, ki je bila vajena aplavza in soja medijskih luči, gotovo ni bilo lahko, je bilo od tistih, ki so jo videvali zadnja leta, slišati, da je vse do konca ohranila smisel za humor. V spominu nekdanjega kolegapa tudi mnogih oboževalcev, ki so se imeli priložnost z njo srečati v živo, bo ostala kot topla in pozitivna oseba.Minilo je leto dni, ko nas je, dva dni po prvi obletnici Šerbijine smrti, pretresla vest, da je umrla še ena ikona slovenskega glasbenega prizorišča, kitarist in pevec. Najbrž ni Slovenca, ki ne bi znal zrecitirati vsaj refrena njegovega največjega hita Dobra mrha, ki ga je prepeval s skupino Don Mentony Band, pa tudi uspešnic Marjetka, Rekla je ne, Dotakn' se me z občutkom ... Besedila, pisal jih je tudi za druge glasbenike, so bila pogosto hudomušna in takšen je bil po pripovedovanju tistih, ki so ga poznali, tudi sam. Bil je rocker s srcem in dušo, v glasbenih krogih pa je užival velik ugled kot izjemen kitarist. V mladih letih je bil nekaj časa član legendarne ekscentrične rockerske skupine Buldožer. Ker ni nikoli na veliki zvon obešal morebitnih težav z zdravjem, je bila njegova smrt za mnoge nepričakovan šok. Umrl je 17. februarja 2020, star 67 let.December 2020 si bomo zapomnili kot črn mesec za slovensko zabavno glasbo, mesec, ko sta se tako rekoč drug za drugim poslovila dva domača glasbena velikana, pevec in skladateljin skladatelj in dirigent. Brez njunih nepozabnih skladb, Hrušovar se je med drugim podpisal pod kultne Dan ljubezni, Pesem za dinar, Vsak je sam in Marie, ne piši pesmi več, Sepe pa pod Med iskrenimi ljudmi, Poletna noč in Zemlja pleše, si slovenske popularne glasbe sploh ni mogoče predstavljati. Še posebno nekoliko starejši Sepe je v šestdesetih letih s tekstopisci, glasbeniki in skladatelji, kot soin, postavljal njene temelje. Ko je Sepe dva meseca pred smrtjo spregovoril za medije, intervju je dal v naši Oni plus, je med drugim dejal, da je vseh devetdeset let živel polno življenje in da se ne more pritoževati. Tisti, ki so ga poznali, so si ga poleg po nadarjenosti zapomnili tudi po blagem, prijaznem značaju. Hrušovar je s skladbami zaznamoval glasbeno prizorišče tudi kot član legendarnih skupin Bele vrane in Pepel in kri. Mladenke tistega časa so ob visokem in vitkem ter galantnem pevcu izgubljale glavo, mladeniči pa so si želeli biti na njegovem mestu. Leta 1990 je s, italijanskim pevcem, prepeval zmagovalno pesem Evrovizije. Kljub temu je bila slava, ki mu jo je prinesel Dan ljubezni, še veliko večja od njegovega pevskega slovesa. Pesem je postala tako priljubljena in znana, da so mu kolegi včasih napol v šali, napol zares dejali, da bi morala postati kar slovenska himna. Hrušovar je bil ob smrti star 73 let, Sepe pa okroglih 90.Sončni avgust 2020 je prinesel udarec oboževalcem dueta Korado in Brendi. Potem ko je usoda leta 2011 nenadoma vzela, je epidemijsko leto zaznamovalo slovo. Dolgo let se je mož, v čigar naročju je umrl Brendi, boril s hudo boleznijo, prav ta pa naj bi ga navsezadnje tudi premagala. V uspešnicah, ki jih je prepeval, denimo Žena me je zapustila in Solza se bo posušila, je Slovence učil, da je treba tudi v težkih trenutkih ohranjati optimizem. Umrl je star komaj 54 let.