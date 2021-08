Preverili smo, koliko je za zabavo odštel Dončić

Dvorec Zemono. Fotografija je arhivska. FOTO: Igor Modic/Delo



Pogledali smo, koliko bi teoretično lahko stala zabava, ki jo je priredil za reprezentante in prijatelje na slovitem dvorcu Zemono. Bravo za Luko, da se je odločil zabavo organizirati v rodni domovini in s tem poskrbel za promocijo, hkrati pa pomagal tako opešanemu gostinstvu po epidemiji koronavirusa.Približno 100 ljudi naj bi se zabavalo na dvorcu Zemono v torek zvečer in do sredinih jutranjih ur v čast novi pogodbi Luke Dončića z Dallas Mavericks . Mladenič se na to temo sicer še ni oglasil, so pa različne fotografije objavljali gostje, predvsem spremljevalke oziroma žene slovenski reprezentantov. Oglasila pa se je tudi hrvaška pevka, ki je bila počaščena, da je lahko pela na zabavi.Dvorec Zemono z Gostilno pri Lojzetu z Micehlinovo zvezdico je sicer ena najprestižnejših restavracij v Sloveniji. Kreacije chefaso znane po vsem svetu, prav zato je za štirihodni degustacijski meni po dnevnem navdihu chefa tam treba odšteti 75 evrov, za šesthodni meni pa 95. Povabilo na sladico stane 10 evrov, piše na spletni strani dvorca. Za košarkarje je Kavčič z ekipo pripravil več jedi, za piko na i pa še posebno košarkarsko torto, ki smo jo lahko videli na fotografija ene izmed žena košarkarjev . Ob hrani še pijača, kakšna penina itd., zato je bržčas znesek na osebo presegel 100 evrov.Izbrani druščini je idiličnem okolju Vipave pela Severina, ki po pisanju tujih portalov za svoj nastop, na primer na poroki, računa med 10 in 20 tisoč evri. Spomnimo se vrtoglavih zneskov, ki jih je dobila za koncerte za novo leto, ali pa 30 tisočakov, ki jih je za 110 minutni nastop računala leta 2015 Košarkarjem so na zabavi priredili tudi ognjemet, kar pa je še najmanši strošek. »Cena ognjemeta je odvisna od tipa uporabljenih izdelkov, kalibra in seveda intenzivnosti samega ognjemeta in se tako giblje od 200 evrov na minuto do 3.000 evrov na minuto. Triminutni ognjemet tako lahko stane od 1000 evrov do 2500 evrov,« pišejo na spletni strani hamex.Če bi sešteli vse skupaj, se znesek takšne zabave verjetno giba tam med 50 in 80 tisoč evri. Ni kaj, lepa gesta Dončića, ki je s tem tudi Američanom (ekipi iz Dallasa) pokazal, kaj Slovenija premore v kulinariki in se poklonil vipavski dolini ter tamkajšnjemu Michelenovemu chefu. Za njega pa takšen ali drugačen znesek predstavlja le kapljo v morje, saj so njegove vrtoglave pogodbe skoraj da nepredstavljive. Luka Dončić, ki je s svojim talentom in trdim delom, pri 22 letih postal multimilijonar.