Preverili smo, kaj danes počne Suzana Perman, ki je lani izginila s televizijskih zaslonov

Dolgoletna televizijska novinarka in voditeljica Suzana Perman je lani zapustila medijsko hišo Pro Plus in zaplavala v nekoliko drugačne, a njej že dobro poznane vode. Kot nam je zaupala, ne bi rekla, da je zapustila novinarstvo: »Rekla bi, da sem se vrnila – k sebi.«

»Še preden sem stala pred kamero, sem stala pred ljudmi. Kot predavateljica, pedagoginja in nekdo, ki je hotel razumeti, zakaj nekateri ljudje zasijejo, drugi pa zmrznejo. Moja diplomska naloga? Anksioznost v nastopanju. Moja magistrska? Uprizarjanje avtoritete televizijskih voditeljev. Naključje? Ne,« nam je povedala in dodala, da retorika ni nova pot, temveč tista, po kateri je hodila še preden si je nadela mikrofon na Pop TV.

Permanova namreč že od leta 2007 za različne naročnike vodi tečaj Mala vrata retorike, začetni govorniški program, ki ga je skozi leta nadgradila z naprednimi delavnicami. »Danes učim to, kar sem nekoč živela. In tisto, kar sem kot novinarka čutila na lastni koži – odgovornost besede, moč glasu, pomen zaupanja. Vem, da se brez trdnega stališča in suverenega nastopa težko prebiješ v ospredje. Zato sem tukaj – da drugim pomagam najti ravno to,« pravi.

Začutila je, da si želi nekaj drugega

Nekdanja novinarka poudarja, da novinarske kariere ni obesila na klin, temveč da je zamenjala platformo. »V novinarstvu sem našla ritem, ki sem ga takrat potrebovala. Delala sem na terenu, v studiu, kot TV voditeljica, dnevna urednica. Vsak dan nove teme, od notranje politike do črne kronike, kulture, športa, znanosti. To mi je dalo sposobnost, da prepoznam dobro zgodbo. In jo znam povedati,« pojasnjuje Permanova, ki hkrati dodaja, da je po letih informiranja začutila, da si želi nekaj drugega. »Ne le obveščati. Želim ljudi opremiti z znanjem, jih opogumiti, da oni postanejo tisti, ki jih drugi poslušajo. Želim jim pomagati, da zvenijo – in da si jih zapomnimo.«

Zato danes v sklopu ekipe TEDxLjubljana prostovoljno mentorira izbrane govorce, kjer sodeluje pri pripravi njihovih govorov za velike odre.

»To delo me izpolnjuje na način, ki ga studio nikoli ni mogel. Ko vidim nekoga, ki je nekoč zašepetal: "Tega ne zmorem…" – in potem z jasnim glasom nastopi pred publiko – takrat vem, da sem na pravem mestu. Gre za transformiranje, ne zgolj informiranje,« pravi voditeljica.

Povezuje znanost in ljudi

Od lanske jeseni pa je Suzana Perman tudi vodja odnosov z javnostmi na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer skrbi za komunikacijo z mediji, strokovno in splošno javnostjo, za organizacijo dogodkov in moderiranje različnih znanstveno-strokovnih srečanj.

»Moj trenutni največji izziv je popularizacija znanosti. Želim, da raziskave, projekti in odkritja ne ostanejo ujeta v laboratorijih – ampak da jih znamo predstaviti tako, da jih razume vsak. Tukaj mi pomagajo vse izkušnje z medijev in poučevanja retorike ('storytelling', 'pitch') – in tukaj se res počutim ustvarjalno.«

Sodeluje pri razvoju retoričnih izobraževanj za študente in raziskovalce, posebej za doktorske študente, s katerimi delamo na tem, da znajo svojo znanstveno vsebino predstaviti jasno, zanimivo in samozavestno – tudi pred kamero, tudi pred občinstvom.

»Na kratko: povezujem svetove. Znanost in ljudi. Fakulteto in javnost. In - razen otroškega veselja mojega triletnika - me nič ne osreči bolj kot trenutek, ko nekdo iz akademskega sveta zablesti v svoji zgodbi – in ljudje poslušajo,« zaključi Permanova.