Prevarana Tanja Žagar oboževalce obvestila kar prek spleta (FOTO)

Energična pevka Tanja Žagar je oboževalcem posredovala nujno sporočilo. V zadnjem času se ji je pripetila vrsta spletnih prevar, njene podatke so uporabili v številnih promocijskih člankih, ki so popolnima izmišljeni. Takole je zapisala:

»To, kar zadnje čase kroži po internetu, je velika prevara, laž, namerno zavajanje in zloraba mojega imena! Glede na to, da mi vsakodnevno pišete in me sprašujete, vsakemu posebej pa ne morem odgovoriti, sem se odločila, da vas informiram in opozorim po tej poti. Ne nasedajte prevari!!! Vsem želim lep dan in vam pošiljam velikoooo dobre volje!«

V porastu so tovrstne spletne goljufije in Tanja ni prva znana Slovenka, ki so ji ukradli identiteto ter jo uporabili v prodajne namene. Spomnimo, to se je nedavno zgodilo tudi Rebeki Dremelj in televizijski voditeljici Nuši Lesar. Nepridipravi pa so zlorabili tudi našo spletno stran, ki pri tovrstnih objavah ni vpletena.