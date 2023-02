Pretresljivo življenje naše velike igralke Štefke Drolc: Prerano je izgubila sestro

Štefka Drolc je bila zagotovo ena naših najboljših in najbolj znanih igralk, ki je močno zaznamovala tako slovensko gledališče kot slovenski film. Znano je, da je bila tudi izvrstna interpretka poezije in izjemna pedagoginja, ki je svoje igralsko znanje v kasnejših letih svojega življenja prenašala na študente AGRFT. Kot igralka je bila izjemna tako pri govorni interpretaciji kot pri izražanju čustev; znala jih je intenzivno izražati in hitro menjavati. Kljub močnemu glasu je bila kot oseba zelo nežna.

Preberite več na Onaplus.si