Pretresljivo razkritje udeleženca Kmetije: Brez staršev sem ostal pri šestih, sedmih letih, želeli so se me rešiti

Udeleženec Kmetije Damijan Forjanič, ki se je znašel med izzivalci, je razkril, kako žalostno otroštvo je za njim. »Brez staršev sem ostal pri šestih, sedmih letih, želeli so se me rešiti. Ker je bilo preveč nasilja, zelo so me tepli, dan da dan, res je bilo težko,« je povedal. Pojasnil je, da je bil brez vsega, ko je bil majhen so ga starši pogosto pustili zunaj. »Gledal sem, kako se je oče hotel obesiti zaradi matere. Ni bilo hrane, nič ni bilo.« Nekaj časa je živel v materinskem domu, nato v kriznem centru, a vseeno je želel pobegniti nazaj domov ...

»V rejniški družini sem se začel razvijati, komaj v četrtem razredu sem začel brati, pisati.« Vseeno pa je dejal, da ima mamo rad in da je vesel, da mu je v življenju uspelo.