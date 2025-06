Pretresljiva resnična zgodba Katje Pančur, ki se je kot majhna deklica srečala z zlorabami (FOTO)

»To, kako se odrasel moški plazi po tvojem otroškem telesu, presega vse meje. Tu pa se rodi sveta jeza, taka, da bi bila rablju sposobna odrobiti glavo z lastnimi rokami. Ko pomislim, da ti rablji še vedno dihajo isti zrak kot ti in jaz, se dvignem iz blata vsakdanjosti in skupaj s Katjo zelo, zelo na glas govorim zgodbe vseh zlorabljenih. Ker je skrajni čas, da izginejo s sveta. Katja, hvala za knjigo. Naj se skoznjo jasno in glasno sliši, da za sluzaste pokvarjence, ki zlorabljajo otroke, ni opravičila,« je v četrtek v čudovitem okolju restavracije Štirje ribniki odmevalo iz ust Zvezdane Mlakar, ki je povezovala pogovor ob izidu knjige Varna hiša groze. V njej je namreč Katja Pančur, ki jo je kot majhno deklico iz ruske sirotišnice rešil Ronan Chatellier, v svetu spoštovan budistični lama, popisala svoje neverjetno otroštvo, prežeto s spolnimi in drugimi zlorabami. »Zaupala sem ti, da ravnaš prav. Zakaj me torej nisi imel rad? Zakaj nisem bila vredna, da bi imel za hčer? Zakaj si me moral imeti rad kot žensko? Saj sem bila le deklica, ki si je z vsem srcem želela očeta. Pri dvanajstih sem morala igrati vlogo ženske,« med drugim piše Katja v svoji knjigi.

Pred številnimi povabljenci, med katerimi smo lahko poleg zainteresiranih medijev na čudovitem dogodku srečali partnerico premierja, podporo sta ji izkazala tudi pevecin njegova žena, med gosti je bila tudi pravosodna ministrica, so besede govorcev rezale v srce. »Za razsežnost spolnih in drugih zlorab manipulatorskega samooklicanega verskega voditelja, ki sem ga dolga leta imel za prijatelja, sem izvedel pred dobrima dvema letoma. Od takrat se vali kepa pričevanj, razkrivanj in neskončnega gruntanja, kako je bilo vse to možno,« je med drugim dejal psiholog, pri katerem je prvi dve leti v Sloveniji bivala Katja. Munc je bil namreč med soustanovitelji budistične kongregacije pri nas, katere vodja je še vedno Chatellier, ki je pred roko pravice iz Slovenije pobegnil že leta 2012, ko ga je zaradi spolnih zlorab prvi prijavil njegov posvojenec

, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo, je bila med prvimi, ki ji je Katja zaupala svojo neverjetno zgodbo. Poudarila je, da si Katja s knjigo želi, da bi bili pred njim varni drugi otroci, s katerimi je zlorabitelj še vedno v vsakodnevnem stiku: »Seveda je upala, da se bodo sodni mlini po njeni prijavi zavrteli hitreje, a človek, ki je neštetotkrat zlorabil njo in druge otroke, zdaj zlorablja pravni sistem, da se izogiba vsakršni odgovornosti za hišo groze, ki jo je ustvaril sredi Ljubljane in jo morda še vedno ustvarja na drugem koncu Evrope.«

Kot je znano, je slovensko sodišče naredilo vse, kar je lahko, da bi lama prišel na sojenje. Izdalo je evropski nalog za prijetje in predajo, policija je razpisala tiralico, lamo so aretirali, a ga na koncu izpustili in zavrnili predajo. »Kršena bi bila njegova pravica do zasebnosti in družinskega življenja,« so med drugim pojasnili s francoskega sodišča. Obstaja sicer možnost, da bi svoj zagovor podal prek videokonference, a je francosko sodišče to enkrat že zavrnilo, skrajna možnost pa je, da bi sodni pregon prevzela Francija.