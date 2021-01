Pretresljiva izpoved znane Slovenke: čaka na teste tumorskih markerjev (FOTO)

FOTO: Instagram

Naš profesionalni teniški igralecin njegova soproga, prva spremljevalka miss Universe 2008, ki se danes ukvarja s spletnim marketingomsta eden najlepših parov pri nas. Vanesa je tudi mamica in spletna vplivnica, ki s svojimi sledilci deli različne tematike.Zadnje čase pa se je odločila deliti zelo osebno zgodbo, kar se tiče njenega zdravja. Že pred časom je razkrila, da je njuna hčerkapravi čudež, saj je imela, zaradi ginekoloških težav zelo slabe možnosti, da bo kdaj postala mama. Na jajčniku so jim namreč pred leti odkrili teratome, ki so onemogočali zanositev.Na preventivnem pregledu so ji ponovno odkrili tvorbe na jajčniku, tokrat gre za tri teratome. Vzeli so vzorec krvi, ki bo pokazal ali gre za nevarne tvorbe. V vsakem primeru bo morala na operativni pregled, čaka pa še izvide. Vanesa je iskreno priznala, da se je v ordinaciji zjokala, saj ni bila pripravljena na takšno diagnozo. Čeprav se je v preteklosti že soočala s tumorji na jajčnikih, je tokrat lažje, saj ima ob sebi malo Izabelo, ki ji daje moč.Svojo zgodbo je delila predvsem zato, da bi se ženske zavedale pomembnosti ginekoloških pregledov in prvih znakov, ki morda kažejo na spremembe v telesu. Kot je povedala, vsega skupaj še ni čisto sprocesirala, vendar je pripravljena na vse.