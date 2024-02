Pretresljiva izpoved terapevtke, ki jo spremljamo na Planet TV: Doživela sem skupinsko posilstvo

V šovu Poroka na prvi pogled je nevesta Jerneja razkrila, da je bila žrtev posilstva. Jerneja je povedala, da je bila posiljena pri šestnajstih letih in da je to močno zaznamovalo njeno življenje.

O svoji pretresljivi izkušnji je v oddaji Jutro na Planetu spregovorila tudi partnerska terapevtka Špela Gornik, ki je odkrito spregovorila o tem, da je prvo posilstvo doživela pri 21, ko je že mislila, da se je izkopala iz pekla zlorabe, pa ji je bila pri 28 letih podtaknjena droga za posilstvo. Poleg tega, da so jo oropali, je doživela še skupinsko posilstvo. »Srečo sem imela, da sem sploh preživela,« je povedala in dodala, da ji k sreči niso vzeli mobilnega telefona, ker je bil preslab in prestar.

Fotografija je simbolična. FOTO: Tinnakorn Jorruang Getty Images/istockphoto

Pravi, da ženske pogosto doživijo travmatične izkušnje, ker verjamejo lepim besedam, poleg tega pa je spolna kultura destruktivna do žensk, saj se zelo hitro od njih pričakuje preveč. Moški velikokrat podrejo meje žensk. Omeni tudi, da smo postali nepotrpežljiv in da se nihče več ne trudi.

»Živimo v glavi n velikokrat spregledamo opozorilne znake telesa,« pravi, da se ne znamo ali nočemo poslušati in da smo prisiljeni v hitenje, a za dober odnos si je treba vzeti čas.

Špeli je po vseh teh travmatičnih izkušnjah uspelo in prepričana je, da je po takšnih izkušnjah mogoče zgraditi ljubeč in varen partnerski odnos. Poudari, da je pomembno, da partner ženski nudi varno navezovanje in da ne sme biti zunanjih pritiskov. »Partner mora biti čustveno inteligenten, kar je danes prava redkost.«