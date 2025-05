Pretresljiva izpoved Martina Strela: Tepel me je s ketno (VIDEO)

Martin Strel je svetovno znan ultramaratonski plavalec, ki se ponaša s petimi Guinnessovimi rekordi. Njegovo ime je postalo sinonim za ekstremne podvige in vzdržljivost, saj je preplaval nekatere najdaljše in najnevarnejše reke na svetu, vključno z Amazonko, Misisipijem, Jangcejem in Donavo. Njegovi dosežki so ga postavili med največje športne legende, ne le v Sloveniji, temveč tudi po svetu. »Za las mi je ušel Oskar,« nam je razkril v pogovoru, ki je bil pol zgodb iz njegovega pestrega življenja. V studio je prinesel plavutke, ki so mu rešile življenje, ki je zaradi podvigov velikokrat viselo na nitki. Nekoč je 12-letni deklici rešil življenje, ko jo je prinesel iz deroče reke in takšnih zgodb ima celo zakladnico.

Gost Martin Strel. FOTO: Marko Feist

Težko otroštvo ga je izoblikovalo

Martin je delil spomine iz svojega otroštva v Mokronogu, kjer je odraščal med naravo in živalmi. Opisal je, kako so se igrali z domačimi živalmi in raziskovali naravo. Te izkušnje so ga oblikovale in mu dale ljubezen do vode in plavanja, ki traja vse življenje. Bil je navihan in radoveden otrok, kar ga je včasih pripeljalo tudi v težave. Če so krave same prišle iz paše je oče tudi fizično obračunal z njim: »Počakal me je z verigo ali palico, večkrat sem mu ušel, velikokrat pa sem jih tudi »ujel«, nam je zaupal. Sicer pa so s prijatelji velikokrat ušpičili kakšno lumparijo in v domači vasi so se jih kar malo bali.

Opisal tudi svojo dnevno rutino, ki vključuje plavanje, savnanje, telovadbo in kuhanje. Poudaril je, kako pomembno je, da skrbi za svoje telo in zdravje, kar mu omogoča, da ostaja v dobri formi za svoje podvige. Ima doma vse potrebne pripomočke za vadbo in sprostitev, kar mu omogoča polno življenje.

Martin Strel je bil tokratni gost ŠOKkasta. FOTO: Marko Feist

Neverjetne besede milijarderja Billa Gatesa

Martin je delil zgodbe o svojih prijateljstvih z milijarderji in vplivnimi ljudmi po svetu. »Bill Gates mi je dejal, da bi zamenjal življenje z menoj,« je povedal. Živi skromno, vendar polno življenje. Opisal je, kako mu ta prijateljstva omogočajo, da živi brezskrbno, saj mu ti ljudje vedno nudijo podporo in pomoč. To mu daje občutek varnosti in pripadnosti, ne glede na to, kje se nahaja. Martin je predstavil zapestnico z vilinskimi simboli, ki mu jo je podarila njegova žena Maya, s katero sta skupaj obiskala tudi pokojnega papeža Frančiška. Z nami je delil tudi ta poseben dogodek in številne zgodbe iz njegovega neverjetnega življenja.

