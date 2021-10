Pretresena Nuša Derenda: Ta pesem me bo vedno spominjala nate

V petek je slovenske glasbenike pretresla vest, da je umrl 54-letni Jože Skubic. Legendarni član zasedbe Slapovi, ki je bil znan po svojem čudovitem glasu, je odšel nepričakovano, njegova smrt pa je pretresla številne njegove prijatelje.

Za njim žaluje tudi odlična slovneska pevka Nuša Derenda, ki je danes zbrala svoje misli in na facebook zapisala, da jo je njegova smrt pretresla.

»Zelo me je pretresla vest,da se je poslovil moj dolgoletni prijatelj in glasbeni kolega Jože Skubic....Prezgodaj...Še lani decembra sva skupaj nastopila v eni od glasbenih oddaj in zapela pesem Ko mi rečeš, da me ljubiš. Ta pesem me bo večno spominjala nate, dragi Jože! Počivaj v miru,« je zapisala Nuša in priložila fotografijo s skupnega nastopa.