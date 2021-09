Pretepla golo znano Slovenko, objavili posnetek iz kopalnice (FOTO)

Slovenska starleta, ki nastopa v srbskem resničnostnem šovu Zadruga, je bila tarča nasilne tekmovalkeAna, o kateri pišejo, da je nedavno razkrila podrobnosti turbulentnega odnosa z mlajšim fantom, ki jo je pretepal, se je v kopalnici znesla nad Denise.Razlog je bil povsem banalen. Ana je iz tuš kabine pregnala Denise, ker se je želela sama oprhati. Denise je vanjo zalučala brisačo, kar pa je pripeljalo do incidenta. Ana jo je začela pretepati in riniti k vratom.Zaradi pretepa in nasilnega vedenja so Ano nemudoma kaznovali – ostala je brez dvotedenskega honorarja.