Prestrašeni David mislil, da bo Manja kar skočila nanj (FOTO)

Odločna Manja ga je prestrašila

Zeblo ga je, pa bi se stiskal. FOTO: Voyo

Potem ko so v šovu Ljubezen po domače kandidati za romantiko spoznali prve kandidate in kandidatke, so sledila še prva hitra srečanja z ostalimi. No, seveda pa jih je čakala tudi odločitev, kdo bo ostal in od koga so se morali posloviti.je tako spoznal mično, ki mu je podarila knjigo in ob tem je bil kar presenečen. »Imaš zelo lepe učke, tako sijoče«, mu je polaskala odločna Manja.Davida je bila kar malo strah njne pozornosti in komplimentov in ji je dejal, da je ima občutek, da je izzivalna. »Jaz sem dobil občutek, da bo skočila name.« No, Manja pa je pojasnila, da menda že dolgo ni govorila z fantom in da je živčna. Pravi, da se moških izogiba, a ko jo je David vprašal, kako to, da jim potem približuje, pa je rekla, da ji je on všeč. Meni, da David ni navajen tako odločnih žensk, kot je ona, ki je zato tudi samska.pa je malce presenetil. Dejal, da ga zebe in bi se stiskal. A malce bo še moral počakati, saj mu je dejala: »Stiskala se pa še ne bova.«