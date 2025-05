Presrečni Luka Basi: »Moje sanje so se uresničile« (VIDEO)

Čeprav je Luka Basi izredno uspešen glasbenik, ki si je ustvaril kariero ne le v Sloveniji, ampak tudi izven njenih meja, je ostal skromen. Čeprav je zdaj običajno on tisti, ki ga oboževalke in oboževalci ustavljajo na ulici, in prosijo za fotografijo, je tudi sam oboževalec.

In ena od legend, ki jih Luka občuduje že od malih nog, je dalmatinski kantavtor Dražen Zečić. Je pa Luko Basija doletela neizmerna čast, da glasbenika ne le spozna v živo, z njim je posnel celo pesem.

»Še vedno težko verjamem, da se to res dogaja! On je Dražen Zečić – glas, ob katerem sem odraščal, pesmi, ki so me navdihovale, osrečevale, tolažile in me spremljale skozi vsa leta,« je na družabnem omrežju zapisal Luka. In z oboževalci delil neizmerno srečo: »Moje sanje, da bi nekega dne z njim posnel duet, so se uresničile.«

Glasbenika sta za pesem z naslovom Tri kreveta posnela tudi videospot, po posnetkih, ki jih je objavil Luka Basi, sodeč, pa sta se pri tem tudi neizmerno zabavala.