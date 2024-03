Martinu Golobu je bilo zaradi presenečenja nerodno: »Hvala vam. Bi vam dal kaj za piti, a je post«

»Vse najboljše za te, vse najboljše za te,« se je v soboto zvečer razleglo po farni cerkvi v Grosupljem, ki jo uspešno vodi 35-letni župnik Martin Golob.

Maše je bilo že konec, ko je zadonela rojstnodnevna čestitka v cerkvi. Farani, ki so počasi odhajali, so za hip postali, naslednji trenutek je iz zakristije prišel Martin. Malce mu je bilo nerodno, a je bilo hitro jasno, da je bila čestitka namenjena prav njemu, ki je 2. marca praznoval rojstni dan.

»Hvala vam. Bi vam dal kaj za piti, a je post,« je v svojem tonu z nasmehom odvrnil Martin, ko mu je nekaj vernikov seglo v roko. Imajo ga radi, ker je ljudski in pristopen, živi in dela za tri fare, ki jih vodi, poleg Grosuplja še Polico in Lipoglav. Pa ga ne spoštujejo le domači verniki, ampak tudi tisti od daleč. Četica mladih iz fare Dol pri Ljubljani se je namreč v soboto zjutraj odpravila od doma in zvečer peš prišla v Grosuplje, dobrih 25 kilometrov so naredili, da ga vidijo. Predvsem pa ta pohod sodi k pripravam na birmo, zakrament, ki ga mladi praviloma prejmejo do 14. leta.

Mladi so prehodili 25 kilometrov, da so prišli do njega. FOTO: Drago Perko

Golob je pričakal mlade in se jim zahvalil za trud in vztrajnost. Že med mašo je vse farane spodbudil, da v prihodnjih dneh napišejo svoj križev pot in mu ga pošljejo. Golob se je odločil, da naredi natečaj, najboljši križev pot pa bo izdal v posebni knjižici, ki jo bodo verniki dobili in brali ob premišljevanju pred veliko nočjo.

Če kdo ve, kako s knjigami, je to Martin Golob. Pred dnevi sta s soavtorjem knjige Lojzetom Grčmanom prodala že 23.000. izvod prvenca z naslovom Na spletni prižnici. Knjiga ima tudi dobrodelno noto: po dva evra od vsakega izvoda je šlo v dober namen, skupaj torej kar 46.000 evrov za pomoč družinam in posameznikom, ki so jih izbrali s pomočjo Slovenske Karitas.