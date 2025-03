Presenečenje za Saško, pevko skupine Skater

Ko ti uspe združiti dva najljubša hobija oziroma ljubezni, je to nekaj neprecenljivega. In prav to uspeva Saški, pevki skupine Skater, katere članica je, ob Samu Poštraku oziroma Samcyju, že devet let. Še eno leto več, okroglih deset, pa se posveča tistim, ki ji zaupajo svoje hišne ljubljenčke in jih pripeljejo na nego v njen salon.

»Ponosna in vesela sem, da mi ljudje zaupajo. Imam najboljše stranke, ki mi v varstvo predajo svoje družinske člane. Pravzaprav to niso stranke, vsi so moji prijatelji. In tudi jaz vedno rečem, da nisem v službi, saj to, kar delam, delam s srcem in najraje na svetu,« pravi Saška, ki je uradna vzrediteljica pomerancev in jih ima doma tudi sama.

Saška in Samcy kot skupina Skater nastopata že devet let.

»Trenutno jih imam šest. Sem se pa morala pred kratkim zaradi starosti posloviti od moje 16 let stare čivave in 13-letnega mucka Miška,« nam še zaupa. Pa tudi, da je za prvo okroglo obletnico salona v dar prejela posebno sladko darilo, torto v obliki kužka pomeranca.

Energična pevka

»Zame res najboljše možno darilo, čeprav je bilo to torto kar težko načeti. Skratka, tega ne bom nikoli pozabila,« nam je zaupala energična pevka, ki živi svoje sanje, četudi je včasih tempo naporen. »Kar se tiče glasbe, je veliko neprespanih noči, pri živalih tudi odrekanja, po drugi strani pa me živali zelo pomirjajo. So čisto drug svet, moj svet,« pravi Saška, ki je na glasbenih odrih s Samcyjem prisotna že devet let.

»Kar pridna sva in komaj čakam na drugo leto, ko bova praznovala prvi okrogli jubilej. Zagotovo bova predstavila kakšno novo pesem,« obljubi Saška, ki vsem privošči, da delajo tisto, kar radi delajo, in da so srečni. »Živeti svoje sanje ni vedno lahko, a če verjamemo vase in trdo delamo, se da vse,« sklene.