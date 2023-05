Presenečenje za Natašo Pirc Musar. Poglejte, kaj je dobila (FOTO)

Presenečenja, če so pozitivna, so zares lepa. Eno prelepo je danes doletelo predsednico države Natašo Pirc Musar. Prav na današnji dan namreč praznuje 55. rojstni dan. Ob tem se je je spomnil predsednik vlade Robert Golob in ji skupaj s čestitko poslal ogromen šopek rož.

Predsednica Pirc Musarjeva navdušenja ni skrivala: »Hvala vam dr. Robert Golob za prečudovit šopek za moj rojstni dan. Iskreno sem ga res zelo vesela.«