Presenečenje v šovu Sanjski moški tik pred koncem: Nekaj ti moram povedati ...

Problem pri Kaji doma

Presenečenje pri Tjaši

Močna čustva do Anje

»Naslednjič, ko bom ženski rekel 'ljubim te', hočem, da je to zares in za vse življenje.« Tako pravi sanjski moški, ki je zavrnil množico kandidatk in v igri obdržal le še tri:in. Vse je obiskal na domu in preživel nekaj lepih trenutkov z njihovimi bližnjimi.Najprej se je družil Kajo, s katero sta malo trenirala, povedala pa mu je tudi, da je tip ženske, ki ima raje resne zveze. Doma so ga lepo sprejeli, a Gregor je zaznal problem – hrano. Gregor, ki ima izklesano telo, je prepričan, da bi se pri njih hitro zredil.Sledil je obisk pri Tjaši, ki je dejala, da bi bila ljubezen dober motivator, da se vrne v Slovenijo. Tjaša je namreč razpeta med Belo krajino in Francijo. Tik preden ga je odpeljala domov, pa mu je razkrila, da mu nečesa še ni povedala – da je njen oče lovec, če ga slučajno pričaka s kakšno lovsko puško ... Na srečo je bil sprejem pri očetu topel, ob njem pa sta bila še njena prijatelja.Sledil je obisk pri Anjinih. Še prej sta se ustavila v Velenju. Iskrice med njima so preskakovale, Gregor pa je dejal, da je pogrešal njune dotike in da brez poljubov z njo, ko sta skupaj, ne more. »Moja čustva do Anje so kar močna.« Nekoliko ga je v zadrego spravil Anjin oče. Ob prihodu je namreč njeni materi izročil rože, zato je oče šaljivo pripomnil: »Kaj si pa meni prinesel?« Grega je šalo razumel in je odvrnil, da jim je na kratko pripeljal Anjo nazaj.Katero od treh bo izbral na koncu, bomo šele videli. Smo pa nedavno na našem sestrskem portalu Mična poročali o precej glasnih govoricah, da njegovo srce menda še ni izbralo prave ...