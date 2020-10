Presenečenje ob Kacinu, to se je zgodilo prvič

Tolmač in Jelko Kacin. FOTO: STA, posnetek zaslona

Pred slabim mesecem dni jemed vladno tiskovno konferenco o stanju covida 19 sporočil, da ga zapušča namestnica Špela Horjak , zdaj pa smo na tiskovni konferenci ob njem prvič opazili moškega.Preberite tudi:Ob vladnem govorcu in ostalih, ki govorijo na tiskovnih konferencah, na katerih predstavljajo stanje v državi zaradi novega koronavirusa, so bile vedno prisotne tolmačke v jezik gluhih, vladni govorec za covid 19 se jim je za njihovo delo pogosto tudi zahvalil. Na tokratni tiskovki, na kateri sta notranji ministerin državni sekretar predstavila nove ukrepe, ki začnejo veljati ob polnoči , je Kacin uvodoma pojasnil, da nastopajoči za govorniškim odrom odložijo maske, ker jih sicer tolmačke slabo slišijo, saj jih gledajo prek kamere. Napovedal je, da bodo poskušali najti boljšo rešitev, nato pa bodo tudi govorniki ves čas nosili maske.Pri tem pa se je ob Kacinu kot tolmač prvič pojavil moški, ki je poskrbel, da so tudi gluhonemi lahko sledili nagovoru in ukrepom, ki nas čakajo.