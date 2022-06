Presenečena Alma Rekić: to je doživela v Abu Dabiju

Kuharica in slaščičarka ter nekdanja šefica Masterchefa Alma Rekić se le redko premakne od loncev. Kuha, uči kuhanje ali pa tekmuje v kuhanju. Tokrat je obiskala Združene arabske emirate (ZAE) s posebnim namenom. »Pot me je peljala v Abu Dabi na kuharsko tekmovanje Global Chef Challenge 2022. Šla sem kot vodja skupine, z menoj je šel še trener in tekmovalec s pomočnikom. Prvič pa je šel tudi moj soprog. V Dubaj sem ekipo peljala dva dni pred tekmovanjem, da si malo uredijo misli in se pripravijo na tekmovanje,« je povedala Alma, ki arabske države že dobro pozna.

V Dubaj je odšla s soprogom. FOTO: Osebni arhiv

»Prvič sem bila v Dubaju leta 2014. In vedno znova me fascinira. Bolj kot pompozna arhitektura me fascinirajo ljudje in način življenja. So zelo prijazni in ustrežljivi. Opozorili so nas, da je Abu Dabi strožji kot Dubaj, vendar lahko rečem, da tega nisem čutila, razen pri doslednosti nošenja mask ter PCR-pogoja. Presenetilo me je to, da večinoma taksi vozijo ženske. Turisti se lahko sprehajajo normalno v kratkih hlačah in majici. Lahko rečem, da so mi razbili vse stereotipe, ki so bili ustvarjeni skozi leta. So zelo zanimivi ljudje.«

Alma je v ZAE zelo uživala, ob vrnitvi pa je bila takoj sredi dela, saj se tudi politično udejstvuje. »Sem predsednica KS, članica odbora za gospodarstvo in občinska svetnica. Vse to bom toliko časa, dokler bodo ljudje tako želeli oziroma izrazili svojo voljo na volitvah. Za zdaj še ne mislim obupati, ker sem vedno bila borka.«