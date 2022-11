Presegli so vsa pričakovanja: Štajerci so Pubeca vzeli za svojega (FOTO)

Na idilični butični lokaciji v srcu štajerske prestolnice so se ljubiteljem mladega vina in dobre vinske kapljice predstavili štajerski vinarji, povezani v skupno zgodbo projekta Pubec, ki je zagotovo najodmevnejši vinski dogodek tik za mariborskim martinovanjem.

Svojo zgodbo uspešno piše že osem let, sedmič pa so se vinarji predstavili na dogodku, ki je letos presegel vsa pričakovanja – Štajerci so Pubeca vzeli za svojega in do zadnjega kotička napolnili arkade mariborskega gradu. Tudi letos je v projekt združena raznolika druščina vinarjev, med katerimi najdemo največje vinske kleti in tudi manjše, družinske vinogradnike.

Pubeci 2022, ki so ljubiteljem rujne kapljice predstavili odlično letino in svoje mlade Pubece, so Vinogradništvo Cvitanič, Hiša vin Emino, Vino Falot, Kmetija Fleisinger, Vinarstvo Hafner, Vinogradi Horvat, Vino Jarc, Vina Jaunik, Vino Krajnc, Vino Leber, Vinogradništvo Mukenauer, Vinogradništvo Mulec, Puklavec Family Wines, Radgonske gorice, Rigo Vino, Steyer vina, Winery Toplak in Vino Valdhuber. Degustacijo mladih štajerskih vin je spremljala tudi izbrana kulinarika, za glasbeno spremljavo pa sta poskrbela sijajna vokalistka Karin Zemljič in kitarist ter pevec Mate Bro iz dua Okustični.

Pobudnika projekta Borut in Natalija Cvetko sta nazdravila uspešnemu Pubecu in zbranim gostom.

Saša Arsenovič in Franc Kangler sta v predvolilnem boju ponovno velika tekmeca, a sta za trenutek pozabila na politiko in nazdravila uspešnemu dogodku.

Srečko Štagar, koordinator dogodkov Zavoda za turizem Kranj, in Jure Struc, direktor Zavoda za turizem Maribor.