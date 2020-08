Prepričan je, da bo virus jeseni mutiral

Prizorišče je bilo polno do zadnjega kotička. FOTOGRAFIJI: MEDIASPEED.net

Ni bilo preprosto

V štirih dneh je Letni oder Ruše na vseh prizoriščih, v skladu z vsemi pravili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, obiskalo 2200 ljudi. Organizatorji so ob tem dejali, da ni bilo preprosto, a da je ekipi uspelo slediti vsem pogojem in zahtevam.

S stand up predstavoso organizatorji v nedeljo zaprli Letni oder Ruše 2020. Toš je tako z nastopom, ki se je večinoma nanašal na aktualni virus in z njim povezane situacije, sklenil štiridnevno dogajanje. Njegova predstava je bila, kot koncert skupine Mi2 v četrtek, razprodana do zadnjega dovoljenega sedišča. Nacionalni inštitut za javno zdravje je namreč omejil obisk na največ 500 ljudi.Nič nenavadnega ni, da je Toš ljudi tako navdušil, na koncu koncev jih je v teh negotovih časih spravil v smeh s takšnimi in drugačnimi izjavami o virusu, ki ljudem povzroča nemalo sivih las. Med drugim je dejal, da je prepričan, da bo virus jeseni mutiral. Zato ker ne more več skozi maske, nas bo odtlej napenjal in se aerosolno prenašal z vetrovi.Odlično obiskani so bili tudi koncerti ​, Okustičnih inter predstava KUD Pekre Limbuš z naslovom Grenlandija. Organizatorji so zadovoljni tudi z obiskom otroških in spremljevalnih predstav v parku Doma kulture Ruše in v športnem parku.