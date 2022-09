Prepoznate znano Slovenko na fotografiji?

Pod fotografijo je objavila zapis:

»Ko sem bila še deklica in smo živeli v prizidku šole v Velikem Podlogu, sem imela punčko Barbaro, ki sta mi jo kupila starša. Zelo se me jo imela rada in jo povsod nosila s seboj. Mami mi je zanjo kvačkala oblekice in opazovala sem jo, kako izpod njenih spretnih prstov nastajajo oblačila za mojo punčko.«

Kdo je avtorica zapisa in fotografije, izveste tukaj.