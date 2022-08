Prepoznate znano Slovenko? Minilo je že 20 let (FOTO)

Darja Gajšek (33) je objavila fotografijo, ki je nastala pred 20 leti. Danes je uspešna pevka in polni dvorane, vidimo jo lahko tudi na televiziji in slišimo po radiu. Ima mnogo talentov, poleg tega pa je tudi žena in mati.

»Med brskanjem po starih fotografijah sem pri svojih starših našla tole, vsaj 20 let staro sliko. Kako lepe spomine imam na tisti čas, ko sem kot mlada deklica igrala na harmoniko in vesela sem, da je harmonika ostala z menoj vse do danes.«