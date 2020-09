Prepoznate uspešno Slovenko? Osvojila je srce enega največjih šarmerjev (FOTO)

Na fotografiji, ki jo je objavila je praznovala 25. rojstni dan in zabava je bila očitno v teku. Skodrana pričeska in samostoječa obleka sta bili njena izbira za rojstnodnevno slavje. Jo prepoznate? Gre za eno najbolj uspeših poslovnih žensk v Sloveniji in če razkrijemo še, da je osvojija srce enega največjih zapeljivcev slovenske igralske scene Borisa Cavazze, se vam že vrjetno svita za koga gre.Seveda to je,, predavateljica in svetovalka za poslovno komuniciranje in protokol ter nekdanja vodja Protokola Republike. Leta 2014 se je poročila z igralcem Borisom Cavazzo, s katerim veljata za enega bolj strastnih parov pri nas.