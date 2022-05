Prepoznate slovensko voditeljico? Še nikoli v življenju ni bila takšna (FOTO)

Ana Praznik je pri 19 letih stopila na avdicijski oder šova Popstars. S skupino Bepop, v katero je bila izbrana, je ustvarila čudovito zgodbo, ki traja še danes, vmes postala mamica in voditeljica Delovne akcije.

Ana, ki se rada loteva novih preizkušenj, se je pred kratkim prepustila delu vizažistke in fotografa, nastale pa so fotografije, kjer je skoraj neprepoznavna. Kot je zaupala svojim sledilcem, še nikoli v življenju ni imela tako dolgih las in tako bleščečega videza. Za fotografski aparat je poprijel eden najbolj znanih slovenskih fotografov Tibor Golob.