Prepoznate nekdanjo voditeljico z nacionalke? Danes je v povsem drugačnih vodah (VIDEO)

Urša Jerkič, kolumnistka in publicistka, velja za eno najbolj prodornih kritičark domačega modnega prostora. Njen slog je brezkompromisen, njene izjave pa neizprosno iskrene. Nekoč je denimo zapisala, da ne mara balerink in da so pajkice za lenobe. Preden pa se je zapodila v modne vode, je smernice postavljala v eni najbolj prodornih glasbenih oddaj na RTV-ju. Se spomnite legendarnih Videospotnic?

Poleg dobre in raznolike slovenske glasbe ter že skoraj tovarniškega 'štancanja' videospotov so urbani pečat v slovenski družbi pustili tudi nekateri njeni voditelji: Miha Šalehar, Peter Poles,Blaž Gregorin, Vesna Malnar, Jadranka Juras, Irena Shyama Hlebš, Leila Bdeir in Anže Langus - Dagi, številni so po vseh teh letih še vedno del slovenske medijske scene.