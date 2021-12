V Kmetiji počilo: ena menda hinavska, druga ljubosumna (FOTO)

Na Kmetiji je bil čas za razreševanje starih sporov. Tako sta bila Romana in Ambrož od začetka šova prijatelja, nato pa sta se odaljila. Romana je zato želela stvari razsčistiti, ker ji ni vseeno, v kakšnih odnosih sta. »Ali mi lahko še enkrat poveš, zakaj točno si jezen name,« ga je vprašala. »Ti dobro veš, kaj si naredila,« je bil jasen Ambrož.

Iskreno se je opravičila za izdajo

Romana je Ambrožu, povedala, da ga je izdala takrat, ko ji je Nina obrnila hrbet. Pojasnila je, da ni imela nikogar, ki bi mu zaupala, zato je storila to, kar je in izdala podatke, ki jih ji je zaupal Ambrož. In Romana je dejala, da se mu zato iskreno opravičuje.

Romana in Ambrož. FOTO: Voyo

No, Ambrož je podvomil v iskrenost, a ji je dal možnost, vendar pa bo čas pokazal, ali je bilo opravičilo pristno. Je pa Ambrož želel, da se v te njune pogovore vključi še Nina.

Ko si v lase skočita Nina in Romana

A pogovor med Nino in Romano ni šel po načrtih. Romana je bila odločna: »S tabo se jaz ne rabim pogovarjati, važno, da sem se jaz z Ambrožem pogovorila, midva sva razčistila in zdaj je na njemu, ali on meni opraviči ali ne.«

A Nina ji je vrnila: »Tako hinavska kot si ti, pa tako kot se ti obnašaš pri svojih letih do 12 let starejše osebe, je žalostno!«

A Romana ji je odvrnila, da za svoja leta nima vsega pošlihtanega v glavi in da je preveč ljubosumna in posesivna.

»Na slabšo osebo jaz ne morem biti ljubosumna, oprosti, Romana,« pa je nadaljevala Nina.

In Romana je na koncu dejala, da čeprav lahko vse pozabi, zdaj debato končuje. Dvomi pa, da je tega sposobna tudi Nina.