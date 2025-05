Preobrat v sporu med Niko Zorjan in duom Maraaya

Nekateri videospoti Nike Zorjan, kot so Na plažo, Napaka in Luna, so se ponovno pojavili na YouTubu, kar nakazuje na morebitno omilitev spora. Kljub temu pa pravni postopki še potekajo, in končna rešitev spora še ni znana.

Kot ste najbrž že zasledili, je priljubljena prekmurska pevka več kot desetletje sodelovala z Raayem in Marjetko, ki sta bila njena producenta in avtorja številnih njenih pesmi. Marca 2025 je Zorjanova preko svojega odvetnika vložila zahtevek za priznanje delovnega razmerja za zadnja tri leta. Po mnenju njenega odvetnika je imela pevka vse elemente redne zaposlitve, saj je delo opravljala redno, osebno, ekskluzivno in po navodilih družbe Raay Produkcija. V primeru priznanja delovnega razmerja bi moral delodajalec plačati približno 134.000 evrov za neplačane prispevke in davke državi.

Spor je sprožil val podpore Zorjanovi s strani številnih slovenskih glasbenikov in javnih osebnosti, med njimi Špele Grošelj, Eve Boto, Tinkare Kovač, Ane Praznik in drugih.

Zakonca Vovk, znan kot duo Marayaa, sta zahtevek zavrnila in trdila, da med njima in Zorjanovo ni bilo delovnega razmerja. Kot odziv sta z YouTuba in drugih platform odstranila videospote in pesmi, ki so nastali v času njunega sodelovanja z Zorjanovo. Pevka je to označila kot osebno zamero in dejanje, ki jo je globoko prizadelo.